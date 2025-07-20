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У Китаї батьки вигнали сина з дому через низький бал на іспиті

12:10, 20 липня 2025
Після «неідеального» результату вступного іспиту до вишу батьки вирішили, що син не вартий подальшої підтримки.
У Китаї батьки вигнали сина з дому через низький бал на іспиті
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У Китаї батьки вигнали з дому власного сина після того, як він, на їхню думку, не виправдав очікувань під час складання національного вступного іспиту до вишу — ґаокао. Про це повідомляє South China Morning Post.

17-річний Сяокай, який із дитинства був одним із найкращих учнів, цьогоріч набрав 575 із 750 можливих балів. Попри відносно високий результат, його батьки вирішили, що цього недостатньо для вступу до престижного університету.

Після оголошення результатів хлопець виявив, що не може повернутися додому: батьки змінили код на дверях. Вони також заявили, що припиняють фінансувати його навчання, якщо він не вступить саме до обраного університету.

«Вони сказали: або я слухаюсь їх, або йду працювати», — розповів Сяокай.

За його словами, батьки вважають, що він занедбав навчання через надмірне захоплення мобільним телефоном. Ґаджет хлопцеві купили два роки тому після обіцянки, що він не відволікатиметься від занять. Але згодом, за словами батька, Сяокай став приділяти більше часу іграм, навіть пропускав уроки.

Мати, з якою хлопець намагався зв’язатися після того, як не зміг потрапити додому, відповіла, що перебуває у відрядженні й не знає нового коду. Вона порадила йому «не розраховувати на допомогу», заявивши: «Ти не дотримувався наших правил. У цьому світі всюди є правила. Якщо не бачимо каяття — далі кожен іде своєю дорогою».

Історія Сяокая викликала бурхливе обговорення у китайських соцмережах. Дехто підтримує позицію батьків: мовляв, вони розчаровані, бо син міг досягти більшого. Інші ж критикують родину за жорстокість і надмірні вимоги: «Його результат дозволяє вступити до непоганого університету. Але батьки тиснуть на нього надто сильно».

Остаточні результати вступної кампанії в Китаї мають бути оголошені у середині липня.

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Китай

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