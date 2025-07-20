У Китаї мати продала двох синів, щоб дарувати стримерам онлайн-подарунки та купувати собі одяг

Жінка свідомо народила другу дитину заради продажу, а виручені гроші витратила на стримінги, одяг і розваги.

Фото: South China Morning Post

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У Китаї 26-річна жінка продала двох своїх синів, аби фінансувати онлайн-подарунки стримерам та купувати собі речі. Більше того — другого хлопчика вона свідомо народила лише з метою подальшого продажу. Про це повідомляє South China Morning Post.

Жінку на ім’я Хуан, родом із провінції Ґуансі на півдні Китаю, виховували прийомні батьки. Через нестачу уваги та освіти вона покинула дім у юному віці й згодом перебралася до міста Фучжоу в південно-східній провінції Фуцзянь. Жінка мала лише початкову освіту та жила з випадкових підробітків.

У жовтні 2020 року вона народила первістка, але через фінансову скруту та відсутність підтримки вирішила продати дитину. Її орендодавець, чоловік на прізвище Вей, дізнався про намір і познайомив Хуан з родиною Лі, син якої не міг мати дітей. Ті купили хлопчика за 45 тисяч юанів (приблизно 6,3 тисячі доларів). Усі гроші Хуан витратила на подарунки для стримерів у прямому ефірі.

Коли кошти закінчилися, жінка вдалася до ще більш шокуючих дій: вона навмисне шукала партнера, аби знову завагітніти й продати другу дитину. У 2022 році вона народила другого сина, якого назвала Гую, й продала його посереднику за 38 тисяч юанів (понад 5 тисяч доларів). Посередник перепродав хлопчика за значно вищу суму — 103 тисячі юанів (14 тисяч доларів). І ці гроші Хуан знову витратила на стримінг, одяг і розваги.

13 квітня 2022 року жінку викрили. Поліція виявила на її телефоні повідомлення, пов’язані з продажем дітей. Обох хлопчиків вдалося знайти й передати під опіку місцевим органам соціального захисту.

8 липня суд району Цзіньань у Фучжоу визнав Хуан винною у шахрайстві та торгівлі людьми й засудив її до 5 років і 2 місяців позбавлення волі та штрафу у 30 тисяч юанів (близько 4 тисяч доларів). Покупець дитини Лі отримав 9 місяців умовного терміну, а посередник Вей — 7 місяців ув’язнення.

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