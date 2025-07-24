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Британия готовится ввести новые правила для Apple и Google, чтобы обеспечить честную конкуренцию

20:14, 24 июля 2025
Регуляторное давление на Apple и Google в Великобритании может изменить правила игры для платформ и усилить позиции локальных конкурентов.
Британия готовится ввести новые правила для Apple и Google, чтобы обеспечить честную конкуренцию
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Британский антимонопольный регулятор планирует обязать Apple и Google соблюдать новые требования, чтобы обеспечить честную конкуренцию на рынке мобильных платформ. Об этом сообщает Politico.

В частности, Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) обнародовало проект решения, в котором предложило предоставить Apple и Google статус компаний со «стратегическим влиянием на рынок» мобильных технологий. Это станет основанием для применения к ним специальных правил, направленных на устранение злоупотреблений доминирующим положением.

По мнению CMA, Apple и Google обладают «значительной и закрепленной» рыночной властью благодаря своим операционным системам, браузерам и, прежде всего, — контролю над App Store и Google Play. Если статус будет подтвержден осенью, компании обяжут соблюдать специальные требования, в частности — по вопросам комиссий за покупки в приложениях, процессов модерации и рейтинга приложений, а также недопущения преференций для собственных сервисов.

Apple раскритиковала возможные нововведения. В компании считают, что такие действия могут навредить пользователям.

«Мы обеспокоены тем, что правила, которые сейчас рассматривает британский регулятор, подрывают конфиденциальность и безопасность наших пользователей, сдерживают инновации и заставляют нас бесплатно передавать технологии иностранным конкурентам», — заявил представитель Apple.

Компания также оспаривает штраф в размере 500 миллионов евро от ЕС, наложенный за нарушение правил взаимодействия между платформами в соответствии с Digital Markets Act.

Google, в свою очередь, назвала проект CMA «необоснованным».

«Android является открытым программным обеспечением, как и наш браузер Chrome на движке Blink. Все эти инструменты обеспечивают пользователям выбор, безопасность и инновации», — заявил директор по вопросам конкуренции Google Оливер Бетелл.

По его словам, Android сэкономил разработчикам более миллиона рабочих дней, которые в противном случае ушли бы на адаптацию приложений под разные платформы. Это эквивалентно примерно 300 миллионам фунтов стерлингов сниженных затрат.

В CMA считают, что Apple и Google фактически контролируют рынок мобильных платформ в Британии, а новые правила позволят увеличить конкуренцию и стимулировать инновации.

«Время имеет решающее значение: другие страны уже действуют в этом направлении, и мы не должны отставать», — заявила руководительница CMA Сара Карделл.

Общественное обсуждение предложенного статуса для Apple и Google продлится до 20 августа. Окончательное решение CMA должно принять до 22 октября.

Это уже второе расследование британского регулятора в рамках новых цифровых полномочий, которые вступили в силу в январе 2025 года, указывает издание.

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Apple Google Великобритания технологии Великобритания

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