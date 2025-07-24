Британія готується запровадити нові правила для Apple і Google, щоб забезпечити чесну конкуренцію

Регуляторний тиск на Apple і Google у Великій Британії може змінити правила гри для платформ у та посилити позиції локальних конкурентів.

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Британський антимонопольний регулятор планує зобов’язати Apple та Google дотримуватися нових вимог, щоб забезпечити чесну конкуренцію на ринку мобільних платформ. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) оприлюднило проект рішення, в якому запропонувало надати Apple і Google статус компаній зі «стратегічним впливом на ринку» мобільних технологій. Це стане підставою для застосування до них спеціальних правил, які мають на меті усунути зловживання монопольним становищем.

На думку CMA, Apple і Google володіють «значною та закріпленою» ринковою владою завдяки своїм операційним системам, браузерам і, передусім, — через контроль над App Store та Google Play. Якщо статус буде підтверджено восени, компанії зобов’яжуть дотримуватись спеціальних вимог, зокрема — у питаннях комісій за покупки в додатках, процесів модерації та рейтингу застосунків, а також недопущення преференцій для власних сервісів.

Apple розкритикувала можливі нововведення. У компанії вважають, що такі дії можуть зашкодити користувачам.

«Ми занепокоєні тим, що правила, які зараз розглядає британський регулятор, підривають приватність і безпеку наших користувачів, стримують інновації та змушують нас безкоштовно передавати технології іноземним конкурентам», — заявив представник Apple.

Компанія також оскаржує 500-мільйонний штраф від ЄС, накладений за порушення правил взаємодії між платформами згідно з Digital Markets Act.

Google, своєю чергою, назвала проект CMA «необґрунтованим».

«Android є відкритим програмним забезпеченням, як і наш браузер Chrome на рушії Blink. Усі ці інструменти забезпечують користувачам вибір, безпеку та інновації», — заявив директор з питань конкуренції Google Олівер Бетелл.

За його словами, Android зекономив розробникам понад мільйон робочих днів, які інакше пішли б на адаптацію застосунків під різні платформи. Це еквівалентно близько 300 мільйонам фунтів стерлінгів знижених витрат.

У CMA вважають, що Apple і Google фактично контролюють ринок мобільних платформ у Британії, а нові правила дозволять збільшити конкуренцію та стимулювати інновації.

«Час має вирішальне значення: інші країни вже діють у цьому напрямі, і ми не повинні відставати», — заявила керівниця CMA Сара Карделл.

Громадське обговорення запропонованого статусу для Apple і Google триватиме до 20 серпня. Остаточне рішення CMA має ухвалити до 22 жовтня.

Це вже друге розслідування британського регулятора в межах нових цифрових повноважень, які набули чинності у січні 2025 року, вказує видання.

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