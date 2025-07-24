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Прем’єр Великобританії Стармер запропонував залучити експертів для співпраці щодо антикорупційної інфраструктури України — Володимир Зеленський

12:45, 24 липня 2025
Президент Зеленський поінформував Кіра Стармера про підготовку законопроекту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури – той запропонував залучити експертів.
Прем’єр Великобританії Стармер запропонував залучити експертів для співпраці щодо антикорупційної інфраструктури України — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський розповів про свою розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Володимир Зеленський повідомив, що він поінформував Стармера «про підготовку законопроекту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури».

«Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою», зазначив Володимир Зеленський.

Загалом він охарактеризував розмову як дуже хорошу й предметну.

Нагадаємо, що 21 липня, коли у НАБУ почалися обшуки у 70 співробітників, директор НАБУ Семен Кривонос перебував у відрядженні у Великобританії. Також у відрядженні перебував очільник САП Олександр Клименко.

Наступного дня, 22 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроект 12414, який змінює статус НАБУ і САП. 22 липня його підписав Президент.

23 липня Володимир Зеленський повідомив, що внесе президентський законопроект, який буде містити усі гарантії для антикорупційних інституцій.

Автор: Наталя Мамченко

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Володимир Зеленський Велика Британія Стармер

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