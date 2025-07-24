Посли G7 привітали заяву Володимира Зеленського про НАБУ та запропонували допомогу

Володимир Зеленський раніше обіцяв внести свій законопроект для гарантування незалежності НАБУ та САП.

Фото: usembassy.gov

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Посли G7 вітають обіцянку Президента України Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та пропонують свою допомогу у цьому. Про це заявила представниця ЄС в Україні Катаріна Матернова на своїй сторінці у Facebook.

Глава делегації ЄС у Києві зробила заяву після завершення координаційної зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

«Ми обговорили теперішні події та привітали вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Ми запропонували наші консультації та допомогу», – сказала Матернова.

Володимир Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроект для гарантування їхньої незалежності.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроект 12414, який стосується балансу повноважень між НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з Генеральним прокурором.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зміни до законів про НАБУ і САП будуть готові протягом 2 тижнів.

Додамо, що незважаючи на заяву Володимира Зеленського стосовно того, що вже незабаром у Раді з'явиться президентський законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій, у Києві зібрався мирний мітинг в центрі біля театру Івана Франка.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос стурбована законом про зміну повноважень НАБУ і САП.

Сенатору-республіканцю Ліндсі Грему не сподобався закон 12414 про НАБУ і САП.

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