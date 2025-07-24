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Двом прокурорам оголошено підозри за втручання в розслідування і підміну доказів газетами — Руслан Кравченко: Індульгенцій не буде

12:33, 24 липня 2025
Діючого та колишнього прокурорів викрили у фальсифікації доказів і зловживанні впливом — Кравченко наголосив: Є злочин — буде відповідальність.
Двом прокурорам оголошено підозри за втручання в розслідування і підміну доказів газетами — Руслан Кравченко: Індульгенцій не буде
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про відсутність привілеїв для працівників прокуратури, причетних до злочинів. Так він відреагував на повідомлення про підозру двом прокурорам — одному діючому, іншому колишньому.

«Чесність — основа довіри. А довіра — не будується на замовчуванні», — зазначив Кравченко, наголосивши, що не має наміру замовчувати порушення, навіть якщо вони стосуються працівників органів прокуратури.

Він зазначив, що двоє прокурорів: один колишній, один діючий  — отримали підозри.

Діючий прокурор — заступник керівника окружної прокуратури Чернігівщини.

Йому інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних паперів і пособництво у фальсифікації доказів. За даними слідства, прокурор намагався приховати незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із аграрних компаній. З цією метою було викрадено 14 коробок із документацією, замість яких експертам передали коробку з газетами. Супровідні документи підробили.

Колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини.

Його підозрюють у зловживанні впливом та розголошенні даних досудового розслідування. У 2021 році він, за винагороду, втручався в кримінальне провадження на користь знайомого — ініціював дії слідчих, передавав службову інформацію третім особам.

Руслан Кравченко наголосив, що клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді.

«Повторю ще раз — жодних індульгенцій. Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив. Немає і не буде прокурорів «поза системою координат». Є злочин — буде відповідальність», — підкреслив генпрокурор.

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ОГП прокуратура прокурор Генеральний прокурор України офіс генерального прокурора Руслан Кравченко

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