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У Держпраці пояснили, чи повинен роботодавець змінити графік роботи працівника на неповний

14:33, 24 липня 2025
Навіть якщо людина працює неповний день, її трудові права залишаються повністю збереженими — жодних обмежень у правах через це не виникає.
У Держпраці пояснили, чи повинен роботодавець змінити графік роботи працівника на неповний
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи повинен роботодавець змінити графік роботи працівника на неповний. 

Зазначається, що за угодою між працівником і роботодавцем неповний робочий день або неповний робочий тиждень можуть встановлюватись як під час прийняття на роботу, так і згодом.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, зокрема таку, що перебуваєпід її опікуванням, жінки, яка доглядає за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

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Держпраці

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