В Гоструда объяснили, должен ли работодатель изменить график работы работника на неполный

Даже если человек работает неполный день, его трудовые права остаются полностью сохраненными — никаких ограничений в правах из-за этого не возникает.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, должен ли работодатель изменить график работы работника на неполный.

Отмечается, что по соглашению между работником и работодателем неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут устанавливаться как при принятии на работу, так и впоследствии.

По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, в том числе находящейся под его покровительством, женщины, ухаживающей за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, работодатель обязан устанавливать ему неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений объема трудовых прав работников.

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