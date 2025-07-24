Отпуск гиг-специалистов — как облагается доход в виде оплаты ежегодного оплачиваемого перерыва

Согласно законодательству, гиг-специалист имеет право на ежегодный оплачиваемый перерыв продолжительностью 17 рабочих дней, если иная продолжительность не предусмотрена гиг-контрактом.

Фото: chdtu.edu.ua

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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что выплата резидентом Дия Сити гиг-специалисту ежегодного оплачиваемого перерыва облагается по ставке 18 %, а не 5 %, как это предусмотрено для вознаграждения по гиг-контракту.

Согласно законодательству, гиг-специалист имеет право на ежегодный оплачиваемый перерыв продолжительностью 17 рабочих дней, если иное не установлено гиг-контрактом. Расходы, связанные с оплатой этого перерыва, осуществляются за счет средств резидента Дия Сити в соответствии с условиями гиг-контракта.

Расходы резидента Дия Сити, связанные с оплатой ежегодного оплачиваемого перерыва в выполнении работ (оказании услуг) гиг-специалиста, не являются вознаграждением гиг-специалиста за выполненные в течение месяца работы (оказанные услуги). При этом на отношения между гиг-специалистом и резидентом Дия Сити не распространяется трудовое законодательство.

В соответствии со статьей 170 Налогового кодекса Украины, по ставке 5 % облагаются такие доходы гиг-специалистов, выплачиваемые резидентами Дия Сити, в частности:

заработная плата;

вознаграждения по гиг-контракту, включая вознаграждение за создание прав на произведения по заказу.

При этом вознаграждение гиг-специалиста — это средства, которые выплачиваются гиг-специалисту за выполненные в течение месяца им работы (оказанные услуги) в размере, порядке и сроках, определенных сторонами в гиг-контракте с учетом положений Закона Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине».

В налоговой напомнили, что гиг-контракт является гражданско-правовым договором между гиг-специалистом и резидентом Дия Сити. По этому договору гиг-специалист обязуется выполнять работы или оказывать услуги, а резидент Дия Сити — оплачивать их и обеспечивать надлежащие условия для выполнения с учетом социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

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