Практика судов
  1. В Украине

Отпуск гиг-специалистов — как облагается доход в виде оплаты ежегодного оплачиваемого перерыва

14:15, 24 июля 2025
Согласно законодательству, гиг-специалист имеет право на ежегодный оплачиваемый перерыв продолжительностью 17 рабочих дней, если иная продолжительность не предусмотрена гиг-контрактом.
Отпуск гиг-специалистов — как облагается доход в виде оплаты ежегодного оплачиваемого перерыва
Фото: chdtu.edu.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что выплата резидентом Дия Сити гиг-специалисту ежегодного оплачиваемого перерыва облагается по ставке 18 %, а не 5 %, как это предусмотрено для вознаграждения по гиг-контракту.

Согласно законодательству, гиг-специалист имеет право на ежегодный оплачиваемый перерыв продолжительностью 17 рабочих дней, если иное не установлено гиг-контрактом. Расходы, связанные с оплатой этого перерыва, осуществляются за счет средств резидента Дия Сити в соответствии с условиями гиг-контракта.

Расходы резидента Дия Сити, связанные с оплатой ежегодного оплачиваемого перерыва в выполнении работ (оказании услуг) гиг-специалиста, не являются вознаграждением гиг-специалиста за выполненные в течение месяца работы (оказанные услуги). При этом на отношения между гиг-специалистом и резидентом Дия Сити не распространяется трудовое законодательство.

В соответствии со статьей 170 Налогового кодекса Украины, по ставке 5 % облагаются такие доходы гиг-специалистов, выплачиваемые резидентами Дия Сити, в частности:

  • заработная плата;
  • вознаграждения по гиг-контракту, включая вознаграждение за создание прав на произведения по заказу.

При этом вознаграждение гиг-специалиста — это средства, которые выплачиваются гиг-специалисту за выполненные в течение месяца им работы (оказанные услуги) в размере, порядке и сроках, определенных сторонами в гиг-контракте с учетом положений Закона Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине».

В налоговой напомнили, что гиг-контракт является гражданско-правовым договором между гиг-специалистом и резидентом Дия Сити. По этому договору гиг-специалист обязуется выполнять работы или оказывать услуги, а резидент Дия Сити — оплачивать их и обеспечивать надлежащие условия для выполнения с учетом социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
75 судей отбора 2017 года обратились к депутатам и ВСП относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения при введении базовой величины

Размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов – 57 тысяч грн в месяц – значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве.

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзализныця».

Некоторые прокуроры получали инвалидность не от хорошей жизни – Руслан Кравченко объяснил проблему несправедливости зарплат в прокуратуре

Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, а я – как Генпрокурор – 95 тысяч грн, а в НАБУ зарплаты вообще «космос» – Руслан Кравченко объяснил несправедливость «замороженного» минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

Третьякова предложила Генпрокурору Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет

Галина Третьякова заявила, что настало время в корне изменить систему оплаты труда прокуроров «на рыночных принципах».

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду