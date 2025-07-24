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Відпустка гіг-спеціалістів — як оподатковується дохід у вигляді оплати щорічної оплачуваної перерви

14:15, 24 липня 2025
Згідно із законодавством, гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не передбачено іншу тривалість.
Відпустка гіг-спеціалістів — як оподатковується дохід у вигляді оплати щорічної оплачуваної перерви
Фото: chdtu.edu.ua
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що виплата резидентом Дія Сіті гіг-спеціалісту щорічної оплачуваної перерви  оподатковується за ставкою 18 %, а не 5 % як передбачено для винагороди за гіг-контрактом. 

Згідно із законодавством, гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не передбачено іншу тривалість. Витрати, пов’язані з оплатою цієї перерви, здійснюються за рахунок коштів резидента Дія Сіті відповідно до умов гіг-контракту. 

Витрати резидента Дія Сіті, пов’язані з оплатою щорічної оплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) гіг-спеціаліста, не є винагородою гіг-спеціаліста за виконані протягом місяця роботи (надані послуги). При цьому на відносини між гіг-спеціалістом та резидентом Дія Сіті не поширюється законодавство про працю. 

Відповідно до статті 170 Податкового кодексу України, за ставкою 5 % оподатковуються такі доходи гіг-спеціалістів, що виплачуються резидентами Дія Сіті, зокрема: 

- заробітна плата; 

- винагороди за гіг-контрактом, включаючи винагороду за створення прав на твори за замовленням. 

При цьому винагорода гіг-спеціаліста – це кошти, які виплачуються гіг-спеціалісту за виконані протягом місяця ним роботи (надані послуги) у розмірі, порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті з урахуванням положень Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». 

У податковій нагадали, що гіг-контракт є цивільно-правовим договором між гіг-спеціалістом і резидентом Дія Сіті. За цим договором гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи або надавати послуги, а резидент Дія Сіті – оплачувати їх та забезпечувати належні умови для виконання з урахуванням соціальних гарантій, передбачених законодавством. 

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