Відпустка гіг-спеціалістів — як оподатковується дохід у вигляді оплати щорічної оплачуваної перерви

Згідно із законодавством, гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не передбачено іншу тривалість.

Фото: chdtu.edu.ua

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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що виплата резидентом Дія Сіті гіг-спеціалісту щорічної оплачуваної перерви оподатковується за ставкою 18 %, а не 5 % як передбачено для винагороди за гіг-контрактом.

Згідно із законодавством, гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не передбачено іншу тривалість. Витрати, пов’язані з оплатою цієї перерви, здійснюються за рахунок коштів резидента Дія Сіті відповідно до умов гіг-контракту.

Витрати резидента Дія Сіті, пов’язані з оплатою щорічної оплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) гіг-спеціаліста, не є винагородою гіг-спеціаліста за виконані протягом місяця роботи (надані послуги). При цьому на відносини між гіг-спеціалістом та резидентом Дія Сіті не поширюється законодавство про працю.

Відповідно до статті 170 Податкового кодексу України, за ставкою 5 % оподатковуються такі доходи гіг-спеціалістів, що виплачуються резидентами Дія Сіті, зокрема:

- заробітна плата;

- винагороди за гіг-контрактом, включаючи винагороду за створення прав на твори за замовленням.

При цьому винагорода гіг-спеціаліста – це кошти, які виплачуються гіг-спеціалісту за виконані протягом місяця ним роботи (надані послуги) у розмірі, порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті з урахуванням положень Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

У податковій нагадали, що гіг-контракт є цивільно-правовим договором між гіг-спеціалістом і резидентом Дія Сіті. За цим договором гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи або надавати послуги, а резидент Дія Сіті – оплачувати їх та забезпечувати належні умови для виконання з урахуванням соціальних гарантій, передбачених законодавством.

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