Двум прокурорам объявлены подозрения за вмешательство в расследование и замену доказательств газетами — Руслан Кравченко: Индульгенций не будет

Действующего и бывшего прокуроров уличили в фальсификации доказательств и злоупотреблении влиянием — Кравченко подчеркнул: Есть преступление — будет ответственность.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил об отсутствии привилегий для сотрудников прокуратуры, причастных к преступлениям. Так он отреагировал на сообщение о подозрении двум прокурорам — одному действующему, другому бывшему.

«Честность — основа доверия. А доверие не строится на умалчивании», — отметил Кравченко, подчеркнув, что не намерен замалчивать нарушения, даже если они касаются работников органов прокуратуры.

Он сообщил, что двум прокурорам — одному бывшему, одному действующему — вручены подозрения.

Действующий прокурор — заместитель руководителя окружной прокуратуры Черниговской области.

Ему инкриминируют организацию похищения особо важных документов, подделку официальных бумаг и пособничество в фальсификации доказательств. По данным следствия, прокурор пытался скрыть незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из аграрных компаний. С этой целью были похищены 14 коробок с документацией, вместо которых экспертам передали коробку с газетами. Сопроводительные документы были подделаны.

Бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области.

Его подозревают в злоупотреблении влиянием и разглашении данных досудебного расследования. В 2021 году он за вознаграждение вмешивался в уголовное производство в интересах знакомого — инициировал действия следователей и передавал служебную информацию третьим лицам.

Руслан Кравченко подчеркнул, что ходатайства об избрании меры пресечения прокурорам уже находятся в суде.

«Повторю еще раз — никаких индульгенций. Особенно для тех, кто должен был защищать закон, а сам его попрал. Нет и не будет прокуроров «вне системы координат». Есть преступление — будет ответственность», — подчеркнул генпрокурор.

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