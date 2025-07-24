Послы G7 приветствовали заявление Владимира Зеленского о НАБУ и предложили помощь

Владимир Зеленский ранее пообещал внести свой законопроект для гарантии независимости НАБУ и САП.

Фото: usembassy.gov

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Послы стран G7 приветствуют обещание Президента Украины Владимира Зеленского восстановить независимость антикоррупционных институтов и предлагают свою помощь в этом. Об этом заявила представитель ЕС в Украине Катерина Матернова на своей странице в Facebook.

Глава делегации ЕС в Киеве выступила с заявлением после координационной встречи с руководителем МИД Украины Андреем Сибигой.

«Мы обсудили текущие события и приветствовали вчерашнее заявление Владимира Зеленского о перезагрузке антикоррупционных институтов. Мы предложили наши консультации и помощь», – отметила Матернова.

Владимир Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров действиями против антикоррупционных органов, пообещав внести собственный законопроект для гарантии их независимости.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект №12414, который касается баланса полномочий между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель.

Добавим: несмотря на заявление Президента Владимира Зеленского о том, что вскоре в Раде появится президентский законопроект с полными гарантиями независимости антикоррупционных институтов, в Киеве состоялся мирный митинг в центре города — возле театра имени Ивана Франко.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос обеспокоена законом об изменении полномочий НАБУ и САП.

Сенатору-республиканцу Линдси Грэму не понравился закон 12414 года о НАБУ и САП.

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