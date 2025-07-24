Премьер Великобритании Стармер предложил привлечь экспертов для сотрудничества по антикоррупционной инфраструктуре Украины – Владимир Зеленский

Президент Зеленский проинформировал Кира Стармера о подготовке законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры – тот предложил привлечь экспертов.

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Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Владимир Зеленский сообщил, что он проинформировал Стармера «о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры».

«Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезны для долгосрочного сотрудничества. Договорились быть в контакте по этому вопросу. Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее», – отметил Владимир Зеленский.

В целом он охарактеризовал разговор как очень хороший и предметный.

Напомним, что 21 июля, когда в НАБУ начались обыски у 70 сотрудников, директор НАБУ Семен Кривонос находился в командировке в Великобритании.

Также в командировке находился глава САП Александр Клименко.

На следующий день, 22 июля, Верховная Рада проголосовала за законопроект 12414, который меняет статус НАБУ и САП. 22 июля его подписал Президент.

23 июля Владимир Зеленский сообщил, что внесет президентский законопроект, который будет содержать все гарантии для антикоррупционных институций.

Автор: Наталя Мамченко

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