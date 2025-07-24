В США мужчина с помощью ИИ создал 7 бомб и планировал взорвать их на Манхэттене

Мужчину арестовали после публикации поста в Instagram.

Фото: nbcnews.com

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В США федеральные прокуроры предъявили обвинение 55-летнему жителю Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк) Майклу Ганну, который изготовил семь самодельных бомб с помощью искусственного интеллекта. Он назвал процесс изготовления «проще, чем купить порох», пишет NBCnews.

Мужчина перевез бомбы с Лонг-Айленда в Нью-Йорк и хранил пять из них и четыре патрона для дробовика на крыше жилого дома в районе Сохо.

Правоохранители заявили, что злоумышленник намеревался соединить патроны с одним или несколькими самодельными взрывными устройствами.

27 марта, согласно обвинительному акту, Ганн разместил сообщение в соцсети X и тегнул официальный аккаунт президента США Дональда Трампа: «Уважаемый @POTUS, я сейчас здесь, в Нью-Йорке, думаю, как жаль, что стену не построили до того, как Национальной гвардии пришлось бы приехать сюда для подавления протестов и беспорядков», —написал он. «Или вы просто сбросили бы бомбу на это место прямо сейчас и потому, что они, похоже, идут и идут?»

Пять недель спустя Ганн был арестован после публикации в Instagram: «Кто хочет, чтобы я вышел поиграть так, как будто завтра не будет?».

Ганн сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что использовал два бытовых химических соединения, заказанных через интернет, для изготовления самодельных взрывных устройств, говорится в судебных документах. Он также приобрел более 200 картонных трубок и более 50 футов фитилей. Одно из устройств, которое он изготовил, содержало около 30 граммов взрывчатого порошка — примерно в 600 раз больше, чем разрешено для потребительской пиротехники.

Мужчина сообщил правоохранителям, что «хотел делать пиротехнику и использовал искусственный интеллект, чтобы узнать, какие химикаты купить и как их смешивать».

В ней также указано, что изначально Ганн изготовил четыре устройства и бросил три с манхэттенской стороны моста Вильямсбурга. Два устройства упали в воду, а одно — на железнодорожные пути, где его позже нашли.

«Ганн изготовил взрывные устройства, хранил их на крыше в Сохо, — заявил временно исполняющий обязанности федерального прокурора США Джей Клейтон, — и бросил одно на рельсы метро, подвергнув риску жизни бесчисленного количества людей».

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