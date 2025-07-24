У США чоловік за допомогою ШІ створив 7 бомб і планував підірвати їх на Мангеттені

Чоловіка заарештували після публікації поста в Instagram.

Фото: nbcnews.com

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У США федеральні прокурори висунули обвинувачення 55-річному жителю Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк) Майклу Ганну, який виготовив сім саморобних бомб за допомогою штучного інтелекту. Він назвав процес виготовлення «простішим, ніж купити порох», пише NBC News.

Чоловік перевіз бомби з Лонг-Айленда до Нью-Йорка і зберігав п’ять із них та чотири патрони для дробовика на даху житлового будинку в районі Сохо.

Правоохоронці заявили, що зловмисник мав намір поєднати патрони з одним або кількома саморобними вибуховими пристроями.

27 березня, згідно з обвинувальним актом, Ганн розмістив повідомлення в соцмережі X і відмітив офіційний акаунт президента США Дональда Трампа:

«Шановний @POTUS, я зараз тут, у Нью-Йорку, думаю, як шкода, що стіну не побудували до того, як Національній гвардії довелося б приїхати сюди для придушення протестів і заворушень. Або ви просто скинули б бомбу на це місце прямо зараз, бо вони, здається, йдуть і йдуть?», — написав він.

П’ять тижнів потому Ганна було заарештовано після публікації в Instagram: «Хто хоче, щоб я вийшов пограти так, ніби завтра не буде?»

Ганн повідомив правоохоронцям, що використовував два побутові хімічні сполуки, замовлені через інтернет, для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, йдеться в судових документах. Він також придбав понад 200 картонних трубок і понад 50 футів гніту. Один із пристроїв, який він виготовив, містив близько 30 грамів вибухового порошку — приблизно у 600 разів більше, ніж дозволено для побутової піротехніки.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що «хотів робити піротехніку й використовував штучний інтелект, щоб дізнатися, які хімікати купити й як їх змішувати».

У документах також зазначається, що спочатку Ганн виготовив чотири пристрої і кинув три з мангеттенського боку мосту Вільямсбурга. Два пристрої впали у воду, а один — на залізничні колії, де його згодом знайшли.

«Ганн виготовив вибухові пристрої, зберігав їх на даху в Сохо, — заявив тимчасовий виконувач обов’язків федерального прокурора США Джей Клейтон, — і кинув один на рейки метро, піддавши небезпеці життя безлічі людей».

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