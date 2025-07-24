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За народження дитини платитимуть 50 тисяч гривень — Уряд схвалив проект закону про нові виплати для сімей

13:39, 24 липня 2025
Законопроєкт передбачає щомісячну допомогу незастрахованим матерям, 50 тисяч гривень при народженні дитини та компенсації за послуги приватних дитсадків.
За народження дитини платитимуть 50 тисяч гривень — Уряд схвалив проект закону про нові виплати для сімей
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Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає запровадження низки нових видів соціальної допомоги, зокрема:

  • допомогу жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами – у розмірі 7 тисяч гривень щомісяця на одну дитину для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (за інформацією Мінсоцполітики);
  • одноразову виплату при народженні першої та кожної наступної дитини – у розмірі 50 тисяч гривень;
  • допомогу одному з батьків, опікуну, бабусі, дідусю чи іншому родичу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року;
  • допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» – як компенсацію вартості послуг із догляду за дитиною для працюючих батьків або осіб, що провадять підприємницьку діяльність;
  • одноразову грошову допомогу «Пакунок школяра» – для учнів перших класів, яку отримає один із батьків на кожну дитину.

Також пропонується закріпити обов’язок органів місцевого самоврядування у разі дефіциту місць у комунальних дитсадках:

  • закуповувати відповідні освітні послуги в інших закладах освіти;
  • компенсувати батькам витрати за навчання дитини у приватному закладі;
  • або іншим способом забезпечити фінансування дошкільної освіти за принципом «гроші йдуть за дитиною».

Розмір і порядок надання усіх видів допомоги визначатиме Кабінет міністрів.

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гроші діти Кабінет Міністрів України вагітність та пологи

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