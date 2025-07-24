За народження дитини платитимуть 50 тисяч гривень — Уряд схвалив проект закону про нові виплати для сімей

13:39, 24 липня 2025
Законопроєкт передбачає щомісячну допомогу незастрахованим матерям, 50 тисяч гривень при народженні дитини та компенсації за послуги приватних дитсадків.
Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроект передбачає запровадження низки нових видів соціальної допомоги, зокрема:
- допомогу жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами – у розмірі 7 тисяч гривень щомісяця на одну дитину для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (за інформацією Мінсоцполітики);
- одноразову виплату при народженні першої та кожної наступної дитини – у розмірі 50 тисяч гривень;
- допомогу одному з батьків, опікуну, бабусі, дідусю чи іншому родичу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року;
- допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» – як компенсацію вартості послуг із догляду за дитиною для працюючих батьків або осіб, що провадять підприємницьку діяльність;
- одноразову грошову допомогу «Пакунок школяра» – для учнів перших класів, яку отримає один із батьків на кожну дитину.
Також пропонується закріпити обов’язок органів місцевого самоврядування у разі дефіциту місць у комунальних дитсадках:
- закуповувати відповідні освітні послуги в інших закладах освіти;
- компенсувати батькам витрати за навчання дитини у приватному закладі;
- або іншим способом забезпечити фінансування дошкільної освіти за принципом «гроші йдуть за дитиною».
Розмір і порядок надання усіх видів допомоги визначатиме Кабінет міністрів.
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