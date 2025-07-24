За рождение ребенка будут платить 50 тысяч гривен — Кабмин одобрил проект закона о новых выплатах для семей

Законопроект предусматривает ежемесячное пособие незастрахованным матерям, 50 тысяч гривен при рождении ребенка и компенсации за услуги частных детсадов.

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Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью». Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает внедрение ряда новых видов социальной помощи, в частности:

помощь женщинам в связи с беременностью и родами – в размере 7 тысяч гривен ежемесячно на одного ребенка для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования (по информации Минсоцполитики);

единовременную выплату при рождении первого и каждого следующего ребенка – в размере 50 тысяч гривен;

помощь одному из родителей, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику для ухода за ребенком до достижения ею одного года;

помощь по уходу за ребенком «еЯсли» – как компенсацию стоимости услуг по уходу за ребенком для работающих родителей или лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

единовременную денежную помощь «Пакет школьника» – для учащихся первых классов, которую получит один из родителей на каждого ребенка.

Также предлагается закрепить обязанность органов местного самоуправления в случае дефицита мест в коммунальных детских садах:

закупать соответствующие образовательные услуги в других образовательных учреждениях;

компенсировать родителям расходы за обучение ребенка в частном учреждении;

или другим способом обеспечить финансирование дошкольного образования по принципу «деньги идут за ребенком».

Размер и порядок предоставления всех видов помощи будет определять Кабинет министров.

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