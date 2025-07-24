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Женщина пыталась подорвать кафе в центре Киева — СБУ

13:09, 24 июля 2025
В кафе женщина должна была оставить два самодельных взрывных устройства.
Женщина пыталась подорвать кафе в центре Киева — СБУ
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В Киеве женщина собиралась подорвать кафе. Служба безопасности предотвратила теракт и задержала злоумышленницу.

По данным СБУ, для преступления по заказу РФ женщина планировала оставить в кофе два самодельных взрывных устройства общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, которые российские кураторы должны были взорвать дистанционно в час пик, чтобы максимизировать жертвы.

Женщину задержали на месте преступления, когда она зашла в заведение со взрывчаткой, спрятанной в сумке.

Установлено, что российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что она якобы должна выполнить задачу СБУ. Устанавливается, каким образом она получила взрывчатку.

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СБУ Киев

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