С 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском – правительство о моратории на проверки

Юлия Свириденко объяснила, как правительство будет реализовывать решение СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса.

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Кабмин утвердил план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №538/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июля 2025 года. Документ предусматривает введение моратория на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса.

Итак, как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, на реализацию этого решения решено, что «с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском».

«Исключение — высокорисковые отрасли, такие как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль», — отметила Юлия Свириденко.

Она добавила, что в течение месяца Государственная регуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.

До 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет — на нужды обороны и восстановления. В планах — запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений.

Также Правительство подготовит предложения изменений в Уголовный процессуальный кодекс – открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня.

«Наш приоритет — справедливость, а не толерировать избирательность», — подчеркнула Премьер-министр Украины

Автор: Наталя Мамченко

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