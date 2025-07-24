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З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком – уряд про мораторій на перевірки

13:02, 24 липня 2025
Юлія Свириденко пояснила, як уряд буде реалізувати рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу.
З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком – уряд про мораторій на перевірки
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Кабмін затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №538/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 липня 2025 року. Документ передбачає запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу

Отже, як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, на реалізацію цього рішення вирішено, що «з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком».  «Виняток — високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона додала, що протягом місяця Державна регуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.

До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення. У планах — запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень.

Також Уряд підготує пропозиції змін до Кримінального процесуального кодексу – відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня.

«Наш пріоритет — справедливість, а не толерувати вибірковість», — наголосила Прем’єр-міністр України.

Автор: Наталя Мамченко

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уряд Кабінет Міністрів України

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З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком – уряд про мораторій на перевірки

Юлія Свириденко пояснила, як уряд буде реалізувати рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу.

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