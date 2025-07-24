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На Закарпатті викрито військовослужбовця, який за гроші допомагав ухилянтам виїздити за кордон

15:27, 24 липня 2025
Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
На Закарпатті викрито військовослужбовця, який за гроші допомагав ухилянтам виїздити за кордон
Фото: ОГП
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На Закарпатті правоохоронці викрили посадовця правоохоронного органу спеціального призначення, який організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовець підшукував чоловіків, охочих за гроші виїхати з України під час війни, та зобов’язувався надавати інформацію про маршрути обходу прикордонних нарядів, розташування груп швидкого реагування, місця встановлення камер відеоспостереження та інших технічних засобів контролю.

«Свої послуги він оцінив у 500 доларів США з людини.

Під час отримання 2 тисяч доларів США від чотирьох «клієнтів» правоохоронця затримали у порядку ст. 208 КПК України», - заявили в ОГП.

Ділку повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 368 та 3 ст. 332 КК України).

Наразі  прокурори подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про його відсторонення від займаної посади. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування протиправної схеми.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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ОГП прокуратура

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