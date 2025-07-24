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На Закарпатье разоблачили военнослужащего, который за деньги помогал уклонистам выезжать за границу

15:27, 24 июля 2025
Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
На Закарпатье разоблачили военнослужащего, который за деньги помогал уклонистам выезжать за границу
Фото: ОГП
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В Закарпатской области правоохранители разоблачили должностное лицо правоохранительного органа специального назначения, которое организовывало незаконную переправку военнообязанных через государственную границу вне официальных пунктов пропуска. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащий подыскивал мужчин, желающих за деньги выехать из Украины во время войны, и обязался предоставлять информацию о маршрутах обхода пограничных нарядов, расположении групп быстрого реагирования, местах установки камер видеонаблюдения и других технических средств контроля.

«Свои услуги он оценил в 500 долларов США с человека. Во время получения 2000 долларов США от четырех "клиентов" правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины», — заявили в ОГП.

Дельцу сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 368 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В настоящее время прокуроры подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об его отстранении от занимаемой должности. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию противоправной схемы.

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

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ОГП прокуратура

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