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Предприятию отказано в применении НДС-льгот из-за отсутствия статуса оборонного поставщика — детали дела

15:09, 24 июля 2025
Предприятие настаивало, что имеет право применять льготы по уплате НДС при реализации товаров.
Предприятию отказано в применении НДС-льгот из-за отсутствия статуса оборонного поставщика — детали дела
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что по результатам документальной плановой выездной проверки одного из предприятий, которая проводилась относительно правильности декларирования отрицательного значения налога на добавленную стоимость за декабрь 2023 года, был составлен акт и вынесены налоговые уведомления-решения.

В частности:

– доначислены денежные обязательства по НДС;

– уменьшено заявленное отрицательное значение НДС;

– применены штрафные (финансовые) санкции.

Общая сумма доначислений составила 55 571 049,60 гривен.

Предприятие настаивало, что имеет право применять льготу по уплате НДС при реализации товаров. По доводам истца, отсутствие определения его контрагента (Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Полтавского городского совета) как государственного заказчика согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 03.03.2021 № 363 «Вопросы оборонных закупок» не влияет на возможность предприятия пользоваться льготой, определенной пунктом 32 подраздела 2 Раздела ХХ Переходных положений Налогового кодекса Украины (далее – НКУ), поскольку данная норма не содержит требований о том, что закупка товаров должна осуществляться исключительно государственными заказчиками.

Суд, ссылаясь на позицию Верховного Суда, поддержал аргументы контролирующего органа, указав следующее:

– подпункт 4 пункта 32 подраздела 2 раздела ХХ Переходных положений НКУ предусматривает освобождение от НДС исключительно для товаров оборонного назначения, определённых пунктом 29 части 1 статьи 1 Закона Украины от 17.07.2020 № 808-ІХ «Об оборонных закупках» (далее – Закон Украины № 808-ІХ);

– если товары не входят в этот перечень, льгота применяется только в случаях, когда такие товары реализуются государственными заказчиками, определёнными пунктом 10 части 1 статьи 1 Закона Украины № 808-ІХ, то есть органами, определёнными Кабинетом Министров Украины – центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины.

В данном случае было доказано, что товары, которые продавало предприятие, не относятся к оборонного назначения, а контрагент не является государственным заказчиком в сфере обороны.

Следовательно, льгота по освобождению от НДС к таким операциям не применяется.

Таким образом, Полтавский окружной административный суд решением от 30 июня 2025 года по делу № 440/5106/24 признал правомерными выводы контролирующего органа и отказал предприятию в удовлетворении иска.

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