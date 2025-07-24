Підприємству відмовлено у застосуванні ПДВ-пільги через відсутність статусу оборонного постачальника — деталі справи

Підприємство наполягало, що має право застосовувати пільгу зі сплати ПДВ при реалізації товарів.

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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що за результатами документальної планової виїзної перевірки одного з підприємств, яка проводилася щодо правильності декларування від'ємного значення податку на додану вартість за грудень 2023 року, було складено акт та винесено податкові повідомлення-рішення.

Зокрема:

-донараховано грошові зобов’язання з ПДВ;

-зменшено заявлене від’ємне значення ПДВ;

-застосовано штрафні (фінансові) санкції.

Загальна сума донарахувань склала 55 571 049,60 гривень.

Підприємство наполягало, що має право застосовувати пільгу зі сплати ПДВ при реалізації товарів. За доводами позивача, відсутність визначення його контрагента (Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради) як державного замовника згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363 «Питання оборонних закупівель», не впливає на можливість підприємства користування пільгою, визначеною пунктом 32 підрозділу 2 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ), оскільки дана норма не містить вимог, що закупівля товарів має здійснюватися саме державними замовниками.

Суд, посилаючись на позицію Верховного Суду, підтримав аргументи контролюючого органу, зазначивши таке:

-підпункт 4 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ передбачає звільнення від ПДВ виключно для товарів оборонного призначення, визначених пунктом 29 частини 1 статті 1 Закону України від 17.07.2020 № 808-ІХ «Про оборонні закупівлі» (далі – Закон України № 808-ІХ);

-якщо товари не входять до цього переліку, пільга застосовується лише у випадках, коли ці товари реалізуються державними замовниками, визначеними пунктом 10 частини 1 статті 1 Закону України № 808-ІХ, тобто органами визначеними Кабінетом Міністрів України – центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України.

У даному випадку було доведено, що товари, які продавало підприємство, не належать до оборонного призначення, а контрагент не є державними замовником у сфері оборони.

Тому пільга зі звільнення від ПДВ до таких операцій не застосовується.

Відтак, Полтавський окружний адміністративний суд рішенням від 30 червня 2025 року у справі №440/5106/24 визнав правомірним висновки контролюючого органу та відмовив підприємству у задоволенні позову.

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