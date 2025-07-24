Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Підприємству відмовлено у застосуванні ПДВ-пільги через відсутність статусу оборонного постачальника — деталі справи

15:09, 24 липня 2025
Підприємство наполягало, що має право застосовувати пільгу зі сплати ПДВ при реалізації товарів.
Підприємству відмовлено у застосуванні ПДВ-пільги через відсутність статусу оборонного постачальника — деталі справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що за результатами документальної планової виїзної перевірки одного з підприємств, яка проводилася щодо правильності декларування від'ємного значення податку на додану вартість за грудень 2023 року, було складено акт та винесено податкові повідомлення-рішення.

Зокрема:

-донараховано грошові зобов’язання з ПДВ;

-зменшено заявлене від’ємне значення ПДВ;

-застосовано штрафні (фінансові) санкції.

Загальна сума донарахувань склала 55 571 049,60 гривень.

Підприємство наполягало, що має право застосовувати пільгу зі сплати ПДВ при реалізації товарів. За доводами позивача, відсутність визначення його контрагента (Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи  Полтавської  міської  ради) як державного замовника згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363 «Питання оборонних закупівель», не впливає  на  можливість  підприємства користування пільгою, визначеною пунктом 32 підрозділу 2 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ), оскільки  дана норма не містить вимог, що закупівля товарів має здійснюватися саме державними замовниками.

Суд, посилаючись на позицію Верховного Суду, підтримав аргументи контролюючого органу, зазначивши таке:

-підпункт 4 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ передбачає звільнення від ПДВ виключно для товарів оборонного призначення, визначених пунктом 29  частини 1 статті 1 Закону України від 17.07.2020 № 808-ІХ «Про оборонні закупівлі» (далі – Закон України № 808-ІХ);

-якщо товари не входять до цього переліку, пільга застосовується лише у випадках, коли ці товари реалізуються державними замовниками, визначеними пунктом 10 частини 1 статті 1 Закону України № 808-ІХ, тобто органами визначеними Кабінетом Міністрів України – центральні  органи  виконавчої  влади,  інші  державні  органи,  військові  формування, утворені відповідно до законів України.

У даному випадку було доведено, що товари, які продавало підприємство, не належать до оборонного призначення, а контрагент не є державними замовником у сфері оборони.

Тому пільга зі звільнення від ПДВ до таких операцій не застосовується.

Відтак, Полтавський окружний адміністративний суд рішенням від 30 червня 2025 року у справі №440/5106/24 визнав правомірним висновки контролюючого органу та відмовив підприємству у задоволенні позову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд податкова судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування змін щодо статусу НАБУ і САП

Серед 48 депутатів-ініціаторів законопроекту про скасування правок, внесених законом 12414 – 10 депутатів від фракції «Слуга народу».

Президент Зеленський оголосив, що погодив законопроект, який передбачає жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП

«Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП, законопроект сьогодні буде внесений до Верховної Ради», вказав Володимир Зеленський.

75 суддів з добору 2017 року звернулися до депутатів і ВРП щодо недопущення зниження рівня суддівської винагороди при запровадженні орудної величини

Розмір фактично отримуваної суддею місцевого суду винагороди після вирахування усіх податків і зборів – 57 тисяч грн на місяць – є значно нижчим, ніж передбачений законом про судоустрій та суттєво відрізняється від озвученого у публічному інформаційному просторі.

Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко пояснив, яка проблема криється у несправедливості щодо зарплат у прокуратурі

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, а я – як Генпрокурор – 95 тисяч грн, а у НАБУ зарплати взагалі «космос» – Руслан Кравченко пояснив несправедливість «замороженого» мінімуму 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду