Жінка намагалася підірвати кафе в центрі Києва — СБУ

У кав’ярні жінка мала залишити два саморобних вибухових пристрої.

Фото: СБУ

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У Києві жінка збиралася підірвати кафе. Служба безпеки запобігла теракту та затримали зловмисницю.

За даними СБУ, для злочину на замовлення РФ жінка планувала залишити в кав’ярні два саморобних вибухових пристрої загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті, які російські куратори мали підірвати дистанційно в годину пік, щоб максимізувати жертви.

Жінку затримали на місці злочину, коли вона зайшла до закладу з вибухівкою, прихованною в сумці.

Встановлено, що російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. Встановлюється, яким чином вона отримала вибухівку.

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