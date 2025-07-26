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Япония разрешила создание человеческих эмбрионов из стволовых клеток

17:50, 26 июля 2025
Япония открывает новые горизонты в биотехнологиях — одобрено создание эмбрионов из iPS-клеток.
Япония разрешила создание человеческих эмбрионов из стволовых клеток
Фото: Japan Today
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Япония сделала революционный шаг в сфере биотехнологий, одобрив использование индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) для создания человеческих эмбрионов. Об этом сообщает издание Japan Today. Этот прорыв может открыть новые возможности для изучения бесплодия и наследственных заболеваний, но одновременно вызывает активные дискуссии относительно этических границ таких исследований.

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки получают путём генетического перепрограммирования обычных клеток кожи, после чего их можно трансформировать в сперматозоиды или яйцеклетки. Эти половые клетки, в свою очередь, способны объединяться, формируя эмбрион. До сих пор японские учёные ограничивались созданием лишь предшественников половых клеток из-за отсутствия чётких правительственных регламентов. Новое решение правительства позволяет исследователям перейти к следующему этапу — созданию полноценных эмбрионов.

Это открывает широкие перспективы для науки. Исследования iPS-клеток могут помочь раскрыть причины бесплодия, усовершенствовать методы лечения наследственных заболеваний и даже способствовать разработке новых подходов к репродуктивной медицине.

Правительственная биоэтическая комиссия Японии установила чёткие ограничения для таких экспериментов. Эмбрионы, созданные из iPS-клеток, можно культивировать только в течение 14 дней, после чего их необходимо уничтожить. Категорически запрещается имплантация таких эмбрионов в матку человека или животного. Эти ограничения призваны минимизировать этические риски и избежать споров, связанных с манипуляциями с человеческими эмбрионами.

Такой подход также позволяет избежать использования эмбриональных стволовых клеток, которые обычно получают из нежизнеспособных эмбрионов после неудачных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). iPS-клетки, полученные из кожи, считаются этически менее проблемными, поскольку не требуют уничтожения эмбрионов на ранних этапах.

В мире уже есть примеры успешного применения iPS-клеток. Например, учёные создали здоровых мышей, используя половые клетки, полученные из iPS. Эти достижения демонстрируют потенциал технологии, но одновременно вызывают беспокойство среди критиков. Некоторые эксперты опасаются, что дальнейшее развитие таких исследований может привести к автоматизации процесса человеческого размножения. В частности, речь идёт о возможном создании искусственных эмбрионов или использовании специальных машин для вынашивания преждевременно рождённых детей.

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Япония

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