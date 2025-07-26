В Минэнерго уверены, что Украина готова к отопительному сезону несмотря на вражеские атаки

Украина накопила газ и модернизирует защиту от дронов, — Николай Колесник.

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Украина уверенно готовится к отопительному сезону, имея достаточно ресурсов и мощностей для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Несмотря на постоянные массированные обстрелы со стороны врага, направленные на подрыв энергетической инфраструктуры, страна сохраняет баланс в поставках электроэнергии и газа. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник.

Николай Колесник подчеркнул, что главным вызовом для энергетического сектора остаются вражеские атаки на газовую и электроэнергетическую инфраструктуру. Однако благодаря слаженной работе энергетиков и заранее подготовленным мерам система остаётся стабильной.

«Все повреждённые объекты оперативно обследуются и восстанавливаются», — отметил Колесник.

По словам заместителя Министра, Украина активно накапливает газ в подземных хранилищах, и объёмы закачки в этом году даже превышают показатели прошлого года. Правительство финализирует договорённости с международными финансовыми институциями, чтобы обеспечить необходимый импорт газа.

«Благодаря поддержке Правительства сейчас финализируются договорённости с финансовыми институциями относительно закупки импорта в необходимом объёме. Поэтому Украина будет иметь достаточно газа перед началом отопительного сезона», — заверил Колесник.

Отдельно заместитель Министра коснулся вопроса обеспечения электроэнергией в условиях летней жары, когда потребление значительно возрастает. По его словам, энергосистема имеет достаточно мощностей для балансировки, а комплекс правительственных мер гарантирует, что повышение температуры не приведёт к отключениям или перебоям.

Ремонтная кампания на атомных электростанциях также идёт по плану. Она организована таким образом, чтобы полностью покрывать потребности украинцев в электроэнергии.

Одним из крупнейших вызовов для энергосистемы остаются комбинированные атаки врага с использованием дронов. Чтобы противостоять этой угрозе, Министерство энергетики совместно с другими ведомствами и предприятиями отрасли активно работает над установкой современных систем противодействия дронам и усилением физической защиты энергообъектов.

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