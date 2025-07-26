У Міненерго переконані, що Україна готова до опалювального сезону попри ворожі атаки

Україна накопичила газ і модернізує захист від дронів, – Микола Колісник.

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Україна впевнено готується до опалювального сезону, маючи достатньо ресурсів і потужностей для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Незважаючи на постійні масовані обстріли з боку ворога, спрямовані на підрив енергетичної інфраструктури, країна зберігає баланс у постачанні електроенергії та газу. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.

Микола Колісник підкреслив, що головним викликом для енергетичного сектору залишаються ворожі атаки на газову та електроенергетичну інфраструктуру. Проте завдяки злагодженій роботі енергетиків і заздалегідь підготовленим заходам система залишається стабільною.

«Усі пошкоджені об’єкти оперативно обстежуються та відновлюються», — зазначив Колісник.

За словами заступника Міністра, Україна активно накопичує газ у підземних сховищах, і обсяги закачування цього року навіть перевищують показники минулого року. Уряд фіналізує домовленості з міжнародними фінансовими інституціями, щоб забезпечити необхідний імпорт газу.

«Завдяки підтримці Уряду зараз фіналізуються домовленості з фінансовими інституціями щодо закупівлі імпорту в необхідному обсязі. Тому Україна матиме достатньо газу перед початком опалювального сезону», — запевнив Колісник.

Окремо заступник Міністра торкнувся питання забезпечення електроенергією в умовах літньої спеки, коли споживання значно зростає. За його словами, енергосистема має достатньо потужностей для балансування, а комплекс урядових заходів гарантує, що підвищення температури не призведе до відключень чи перебоїв.

Ремонтна кампанія на атомних електростанціях також іде за планом. Вона організована таким чином, щоб повністю покривати потреби українців у електроенергії.

Одним із найбільших викликів для енергосистеми залишаються комбіновані атаки ворога з використанням дронів. Щоб протистояти цій загрозі, Міністерство енергетики спільно з іншими відомствами та підприємствами галузі активно працює над встановленням сучасних систем протидії дронам і посиленням фізичного захисту енергооб’єктів.

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