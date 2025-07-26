Безос продав акції Amazon на $5,7 млрд після весілля

Кошти підуть на космічні проєкти та благодійність.

Фото: bloomberg

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Засновник і голова ради директорів технологічного гіганта Amazon Джефф Безос завершив масштабний розпродаж акцій компанії, який приніс йому близько 5,7 мільярда доларів прибутку з кінця червня 2025 року, коли відбулося його весілля. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Розпродаж відбувся в межах торгового плану, затвердженого Безосом на початку року, який передбачав продаж до 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc. Останню частину цього плану — приблизно 4,2 мільйона акцій — він продав у середу та четвер, 23 і 24 липня, отримавши 954 мільйони доларів, як свідчать документи SEC.

Ці транзакції збіглися з періодом зростання вартості акцій Amazon, які зросли на 38% від свого недавнього мінімуму наприкінці квітня 2025 року. Наступного тижня компанія має оголосити фінансові результати, і інвестори з нетерпінням чекають, чи виправдають себе значні інвестиції Amazon у розвиток штучного інтелекту. За даними Bloomberg, починаючи з 2002 року, Безос продав акції Amazon на загальну суму понад 50 мільярдів доларів, що робить його одним із найактивніших інсайдерських продавців.

Незважаючи на масштабні продажі, Джефф Безос залишається одним із найбільших акціонерів Amazon, володіючи приблизно 884 мільйонами акцій, що становить понад 8% компанії. За даними Індексу мільярдерів Bloomberg, його статки оцінюються в 252,3 мільярда доларів, більшу частину яких становить його частка в Amazon. Це робить Безоса третьою найбагатшою людиною у світі.

Усі продажі акцій здійснювалися відповідно до торгового плану 10b5-1, який дозволяє керівникам компаній планувати продаж акцій заздалегідь, щоб уникнути звинувачень у порушенні законів про інсайдерську торгівлю. Такий підхід є стандартною практикою серед топ-менеджерів великих корпорацій.

Історичний контекст і використання коштів

Джефф Безос відомий як активний продавець акцій Amazon. Минулого року він продав 75 мільйонів акцій компанії, отримавши 13,6 мільярда доларів. Ці кошти, як правило, спрямовуються на фінансування його інших проєктів, зокрема космічної компанії Blue Origin, яка розробляє технології для космічних польотів і дослідження космосу. У 2025 році Безос також передав акції Amazon на суму близько 190 мільйонів доларів неприбутковим організаціям, демонструючи свою благодійну діяльність.

Цікаво, що за весь період із 2002 року Безос лише раз здійснив покупку акцій Amazon — у 2023 році він придбав одну акцію за 114,77 долара. Цей символічний крок привернув увагу аналітиків, але не змінив загальної тенденції до регулярного продажу акцій.

Порівняння з іншими інсайдерами

Цьогорічний розпродаж акцій Безосом на суму 5,7 мільярда доларів значно перевищує обсяги продажів інших відомих інсайдерів. Наприклад, головний виконавчий директор Oracle Corp. Сафра Катц продала акцій на 2,5 мільярда доларів у першому півріччі 2025 року, а Майкл Делл із Dell Technologies Inc. реалізував акції на 1,2 мільярда доларів. Таким чином, масштаби транзакцій Безоса роблять його лідером серед інсайдерських продавців цього року.

Значення для Amazon і ринку

Розпродаж акцій Безосом не вплинув на ринкову стабільність Amazon, яка залишається однією з найпотужніших технологічних компаній світу. Однак ці транзакції привертають увагу інвесторів, які уважно стежать за стратегічними рішеннями компанії, особливо в контексті її амбітних планів щодо штучного інтелекту. Очікується, що фінансовий звіт Amazon, який буде опублікований наступного тижня, проллє світло на ефективність цих інвестицій і подальші перспективи компанії.

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