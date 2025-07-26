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Скільки потрібно працювати, щоб вийти на пенсію в 60 років у 2025 році

17:32, 26 липня 2025
Для призначення пенсії після досягнення 60-річного віку необхідно мати не менше 32 років страхового стажу.
Скільки потрібно працювати, щоб вийти на пенсію в 60 років у 2025 році
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У 2025 році українці можуть вийти на пенсію у 60 років лише за умови, що мають не менше 32 років страхового стажу. Якщо стаж становить від 22 до 31 року, то пенсія призначається у 63 роки. А за стажу від 15 до 21 року — у 65 років.

Ситуація з пенсійним віком для чоловіків залишається незмінною: як і раніше, вони можуть виходити на заслужений відпочинок із 60 років. Однак вимоги до тривалості страхового стажу зростають. Якщо у 2011 році для цього потрібно було лише 15 років стажу, то з 2017 року уряд вирішив зрівняти вимоги для чоловіків і жінок, підвищивши мінімальний стаж до 25 років і поступово доводячи його до 35 років.

Згідно з графіком, до 2028 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати:

у 2026 році — щонайменше 33 роки стажу;

у 2027 — вже 34 роки;

у 2028 — 35 років.

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