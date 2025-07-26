Безос продал акции Amazon на $5,7 млрд после свадьбы

Средства пойдут на космические проекты и благотворительность.

Фото: bloomberg

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Основатель и председатель совета директоров технологического гиганта Amazon Джефф Безос завершил масштабную распродажу акций компании, Juno, которая принесла ему около 5,7 миллиарда долларов прибыли с конца июня 2025 года, когда состоялась его свадьба. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Распродажа проходила в рамках торгового плана, утверждённого Безосом в начале года, который предусматривал продажу до 25 миллионов акций Amazon.com Inc. Последнюю часть этого плана — около 4,2 миллиона акций — он продал в среду и четверг, 23 и 24 июля, выручив 954 миллиона долларов, согласно документам SEC, опубликованным в пятницу, 25 июля.

Эти транзакции совпали с периодом роста стоимости акций Amazon, которые выросли на 38% от своего недавнего минимума в конце апреля 2025 года. На следующей неделе компания должна объявить финансовые результаты, и инвесторы с нетерпением ждут, оправдают ли себя значительные инвестиции Amazon в развитие искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, начиная с 2002 года, Безос продал акции Amazon на общую сумму более 50 миллиардов долларов, что делает его одним из самых активных инсайдерских продавцов.

Несмотря на масштабные продажи, Джефф Безос остаётся одним из крупнейших акционеров Amazon, владея примерно 884 миллионами акций, что составляет более 8% компании. По данным Индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в 252,3 миллиарда долларов, большую часть которого составляет его доля в Amazon. Это делает Безоса третьим самым богатым человеком в мире.

Все продажи акций осуществлялись в соответствии с торговым планом 10b5-1, который позволяет руководителям компаний планировать продажу акций заранее, чтобы избежать обвинений в нарушении законов об инсайдерской торговле. Такой подход является стандартной практикой среди топ-менеджеров крупных корпораций.

Исторический контекст и использование средств

Джефф Безос известен как активный продавец акций Amazon. В прошлом году он продал 75 миллионов акций компании, выручив 13,6 миллиарда долларов. Эти средства, как правило, направляются на финансирование его других проектов, в частности космической компании Blue Origin, которая разрабатывает технологии для космических полётов и исследования космоса. В 2025 году Безос также передал акции Amazon на сумму около 190 миллионов долларов некоммерческим организациям, демонстрируя свою благотворительную деятельность.

Интересно, что за весь период с 2002 года Безос лишь раз совершил покупку акций Amazon — в 2023 году он приобрёл одну акцию за 114,77 доллара. Этот символический шаг привлёк внимание аналитиков, но не изменил общей тенденции к регулярной продаже акций.

Сравнение с другими инсайдерами

Нынешняя распродажа акций Безосом на сумму 5,7 миллиарда долларов значительно превышает объёмы продаж других известных инсайдеров. Например, главный исполнительный директор Oracle Corp. Сафра Катц продала акции на 2,5 миллиарда долларов в первом полугодии 2025 года, а Майкл Делл из Dell Technologies Inc. реализовал акции на 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, масштабы транзакций Безоса делают его лидером среди инсайдерских продавцов этого года.

Значение для Amazon и рынка

Распродажа акций Безосом не повлияла на рыночную стабильность Amazon, которая остаётся одной из самых мощных технологических компаний мира. Однако эти транзакции привлекают внимание инвесторов, которые внимательно следят за стратегическими решениями компании, особенно в контексте её амбициозных планов по искусственному интеллекту. Ожидается, что финансовый отчёт Amazon, который будет опубликован на следующей неделе, прольёт свет на эффективность этих инвестиций и дальнейшие перспективы компании.

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