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Японія дозволила створення людських ембріонів зі стовбурових клітин

17:50, 26 липня 2025
Японія відкриває нові горизонти в біотехнологіях – схвалено створення ембріонів із iPS-клітин.
Японія дозволила створення людських ембріонів зі стовбурових клітин
Фото: Japan Today
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Японія зробила революційний крок у сфері біотехнологій, схваливши використання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS) для створення людських ембріонів. Про це повідомляє видання Japan Today. Цей прорив може відкрити нові можливості для вивчення безпліддя та спадкових захворювань, але водночас викликає активні дискусії щодо етичних меж таких досліджень.

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини отримують шляхом генетичного перепрограмування звичайних клітин шкіри, після чого їх можна трансформувати в сперматозоїди чи яйцеклітини. Ці статеві клітини, у свою чергу, здатні об’єднуватися, формуючи ембріон. Досі японські вчені обмежувалися створенням лише попередників статевих клітин через відсутність чітких урядових регламентів. Нове рішення уряду дозволяє дослідникам перейти до наступного етапу — створення повноцінних ембріонів.

Це відкриває широкі перспективи для науки. Дослідження iPS-клітин можуть допомогти розкрити причини безпліддя, удосконалити методи лікування спадкових захворювань і навіть сприяти розробці нових підходів до репродуктивної медицини.

Урядова біоетична комісія Японії встановила чіткі обмеження для таких експериментів. Ембріони, створені з iPS-клітин, можна культивувати лише протягом 14 днів, після чого їх необхідно знищити. Категорично забороняється імплантація таких ембріонів у матку людини чи тварини. Ці обмеження покликані мінімізувати етичні ризики та уникнути суперечок, пов’язаних із маніпуляціями з людськими ембріонами.

Такий підхід також дозволяє уникнути використання ембріональних стовбурових клітин, які зазвичай отримують із нежиттєздатних ембріонів після невдалих процедур екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). iPS-клітини, отримані зі шкіри, вважаються етично менш проблемними, оскільки не потребують знищення ембріонів на ранніх етапах.

У світі вже є приклади успішного застосування iPS-клітин. Наприклад, учені створили здорових мишей, використовуючи статеві клітини, отримані з iPS. Ці досягнення демонструють потенціал технології, але водночас викликають занепокоєння серед критиків. Деякі експерти побоюються, що подальший розвиток таких досліджень може призвести до автоматизації процесу людського розмноження. Зокрема, йдеться про можливе створення штучних ембріонів чи використання спеціальних машин для виношування передчасно народжених дітей.

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Японія

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