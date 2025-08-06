Премьер Индии Нарендра Моди впервые за семь лет посетит Китай

Моди посетит Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который начнется 31 августа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с 2018 года посетит Китай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии.

По данным агентства, участие Моди в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 31 августа в городе Тяньцзинь, стало возможным на фоне потепления в отношениях с Пекином.

Этот визит является знаковым: в последний раз Моди был в Китае более семи лет назад, после чего отношения между странами резко ухудшились из-за вооруженного конфликта на спорной границе в Гималаях в 2020 году. С тех пор диалог постепенно восстанавливается — особенно после личной встречи Моди и Си Цзиньпина на саммите БРИКС в октябре 2024 года.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на товары из Индии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.