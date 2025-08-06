Прем’єр Індії Нарендра Моді вперше за сім років відвідає Китай

Моді відвідає Китай для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться 31 серпня.

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше з 2018 року відвідає Китай. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в уряді Індії.

Агентство вказує, що участь Моді у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться 31 серпня в місті Тяньцзінь, стала можливою на тлі потепління у відносинах із Пекіном.

Цей візит є знаковим: востаннє Моді був у Китаї понад сім років тому, після чого відносини між країнами різко погіршилися через збройний конфлікт на спірному кордоні в Гімалаях у 2020 році. Відтоді діалог поступово відновлюється — особливо після особистої зустрічі Моді та Сі Цзіньпіна на саміті BRICS у жовтні 2024 року.

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