Индийские государственные НПЗ приостановили закупку российской нефти после тарифов Трампа, — Bloomberg

Как сообщается, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии временно приостановили закупки нефти у РФ.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы временно прекратили закупки российской нефти, пишет Bloomberg.

По словам людей, непосредственно знакомых с планами закупок компаний, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии пока отказываются от закупок российской сырой нефти, поскольку Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели в связи с потоками нефти с помощью волны жестких тарифов.

Компании, включая Indian Oil Corp. , Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., планируют воздержаться от закупок нефти в предстоящем цикле закупок до получения чётких указаний от правительства.

Отмечается, что мировой рынок нефти сосредоточился на закупках индийской нефти после того, как президент Дональд Трамп удвоил пошлину на весь индийский экспорт в США в качестве прямого наказания для индийских нефтеперерабатывающих заводов, принимающих российскую нефть.

Напряженность повлияла на фьючерсы на этой неделе, поскольку трейдеры оценивают вероятность перебоев с поставками, а также способность Москвы найти альтернативных покупателей, если индийские нефтеперерабатывающие заводы решат закупать меньше баррелей. Цена на нефть марки Brent в четверг практически не изменилась, достигнув отметки в 67 долларов за баррель после пятидневного падения.

Официально Нью-Дели не давал нефтеперерабатывающим компаниям указаний прекратить закупки российской нефти, поскольку правительство выступает против тарифов Трампа.

Хотя общие закупки нефти марки Urals с поставкой в октябре индийскими НПЗ вряд ли упадут до нуля, падение цен может спровоцировать ажиотаж на другие сорта, в частности, на поставки из США, Ближнего Востока и Африки, отмечают трейдеры, покупающие и продающие нефть по всему региону.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на товары из Индии.

