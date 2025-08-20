Практика судов
Шесть месяцев заключения: в Британии отец проигнорировал решение суда о возвращении дочери из Ирана

19:28, 20 августа 2025
Мужчина отказался выполнить приказ суда о возвращении дочери из Ирана и не обеспечил ее контакт с матерью.
В Великобритании отца приговорили к шести месяцам заключения за «систематическое и сознательное» игнорирование решений суда, которые обязывали его обеспечить возвращение дочери в Англию и Уэльс. Об этом сообщает Law Gazette.

Как разворачивалось дело

Судья Высокого суда миссис Ливен заявила, что заключение является «единственным способом заставить отца осознать серьёзность ситуации и выполнить решение суда».

Дело подала мать, которая в материалах суда фигурирует как AA, против отца (XX). У них есть 11-летняя дочь B, которая сейчас находится в Иране.

В январе 2023 года девочка поехала с матерью в отпуск в Иран, но была похищена дядей по отцовской линии. По словам матери, мужчина угрожал ей оружием и силой забрал ребёнка.

В октябре 2024 года британский суд вынес решение о возвращении B в Англию и установил порядок контактов между родителями.

Аргументы суда

Судья подчеркнула, что отец неоднократно нарушал эти решения – как в части возвращения ребёнка, так и в вопросах организации общения.

«Это были преднамеренные и систематические нарушения, которые создали жестокую ситуацию, когда мать вовсе не имеет контакта с дочерью», – отметила Ливен.

Она подчеркнула, что наказание в виде заключения является «единственной надеждой на исполнение решений и возвращение ребёнка», а также демонстрирует «несогласие суда с откровенным игнорированием приказов».

Перспективы

Несмотря на приговор, судья отметила, что это первый подобный случай для отца, и фактически он может отбыть меньший срок. Она выразила надежду, что заключение заставит его понять: иного выхода, кроме как содействовать возвращению ребёнка, нет.

