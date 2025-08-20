Шість місяців ув’язнення: у Британії батько проігнорував рішення суду про повернення доньки з Ірану

У Великій Британії батька засудили до шести місяців ув’язнення за «систематичне і свідоме» ігнорування рішень суду, які зобов’язували його забезпечити повернення доньки до Англії та Уельсу. Про це повідомляє Law Gazette.
Як розгорталася справа
Суддя Високого суду місіс Лівен заявила, що ув’язнення є «єдиним способом змусити батька усвідомити серйозність ситуації та виконати рішення суду».
Справу подала мати, яка у матеріалах суду фігурує як AA, проти батька (XX). Вони мають 11-річну доньку B, яка зараз перебуває в Ірані.
У січні 2023 року дівчинка поїхала з матір’ю у відпустку до Ірану, але була викрадена дядьком по батьковій лінії. За словами матері, чоловік погрожував їй зброєю і силоміць забрав дитину.
У жовтні 2024 року британський суд ухвалив рішення про повернення B до Англії та встановив порядок контактів між батьками.
Аргументи суду
Суддя наголосила, що батько неодноразово порушував ці рішення – як щодо повернення дитини, так і щодо організації спілкування.
«Це були навмисні та систематичні порушення, які створили жорстоку ситуацію, коли мати взагалі не має контакту з донькою», – зазначила Лівен.
Вона підкреслила, що покарання у вигляді ув’язнення є «єдиною надією на виконання рішень та повернення дитини», а також демонструє «незгоду суду з відвертим ігноруванням наказів».
Перспективи
Попри вирок, суддя наголосила, що це перший подібний випадок для батька і фактично він може відбути менший термін. Вона висловила сподівання, що ув’язнення змусить його зрозуміти: іншого виходу, окрім як сприяти поверненню дитини, немає.
