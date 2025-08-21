В Китае мать подала в суд на дочь, требуя $680 тысяч, которые она отдала ей за уход в старости

В Китае семейный конфликт перерос в судебное дело: мать требует от дочери вернуть сотни тысяч долларов, полученных за уход и содержание.

В Пекине разгорелся громкий семейный скандал: мать подала иск против собственной дочери, требуя вернуть 4,8 млн юаней (около 680 тыс. долларов), которые она отдала ей в качестве компенсации за уход. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как возник конфликт

В 2021 году женщина по фамилии Цзинь попросила дочь Лу оставить работу в Гуанчжоу и вернуться в Пекин, чтобы заботиться о ней из-за проблем со здоровьем.

Чтобы компенсировать потерю дохода, мать передала дочери 4,9 млн юаней от продажи своей квартиры.

В соглашении, подписанном в декабре 2023 года, было зафиксировано, что Лу должна покрывать все расходы на лечение, проживание и похороны матери.

Лу признала получение денег и приобрела на них собственное жильё.

Что произошло дальше

Почти четыре года дочь ухаживала за матерью, оплачивала лечение, аренду квартиры в Шицзиньшане и даже нанимала сиделок.

Конфликт начался, когда Цзинь после пяти месяцев в доме престарелых захотела переехать в арендованную квартиру в районе Шанчжуан.

Лу не заплатила аренду за второй и третий кварталы, объяснив это тем, что мать отказалась компенсировать расходы на предыдущее пребывание в пансионате.

В ответ Цзинь обратилась в суд с требованием признать соглашение недействительным и вернуть деньги.

Решение суда

Первая инстанция постановила: договор аннулировать, Лу должна вернуть матери 4,9 млн юаней.

Во время апелляции Цзинь уточнила, что фактически передала 4,8 млн.

Недавно Первый промежуточный народный суд Пекина подтвердил предыдущее решение: Лу обязана вернуть всю сумму.

