В Китае мать подала в суд на дочь, требуя $680 тысяч, которые она отдала ей за уход в старости

В Пекине разгорелся громкий семейный скандал: мать подала иск против собственной дочери, требуя вернуть 4,8 млн юаней (около 680 тыс. долларов), которые она отдала ей в качестве компенсации за уход. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как возник конфликт
В 2021 году женщина по фамилии Цзинь попросила дочь Лу оставить работу в Гуанчжоу и вернуться в Пекин, чтобы заботиться о ней из-за проблем со здоровьем.
Чтобы компенсировать потерю дохода, мать передала дочери 4,9 млн юаней от продажи своей квартиры.
В соглашении, подписанном в декабре 2023 года, было зафиксировано, что Лу должна покрывать все расходы на лечение, проживание и похороны матери.
Лу признала получение денег и приобрела на них собственное жильё.
Что произошло дальше
Почти четыре года дочь ухаживала за матерью, оплачивала лечение, аренду квартиры в Шицзиньшане и даже нанимала сиделок.
Конфликт начался, когда Цзинь после пяти месяцев в доме престарелых захотела переехать в арендованную квартиру в районе Шанчжуан.
Лу не заплатила аренду за второй и третий кварталы, объяснив это тем, что мать отказалась компенсировать расходы на предыдущее пребывание в пансионате.
В ответ Цзинь обратилась в суд с требованием признать соглашение недействительным и вернуть деньги.
Решение суда
Первая инстанция постановила: договор аннулировать, Лу должна вернуть матери 4,9 млн юаней.
Во время апелляции Цзинь уточнила, что фактически передала 4,8 млн.
Недавно Первый промежуточный народный суд Пекина подтвердил предыдущее решение: Лу обязана вернуть всю сумму.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.