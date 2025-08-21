Практика судів
У Китаї мати подала до суду на доньку, вимагаючи $680 тисяч, які вона віддала їй за догляд у старості

10:57, 21 серпня 2025
У Китаї сімейний конфлікт переріс у судову справу: мати вимагає від доньки повернути сотні тисяч доларів, отриманих за догляд та утримання.
Фото: scmp.com
У Пекіні розгорівся гучний сімейний скандал: мати подала позов проти власної доньки, вимагаючи повернути 4,8 млн юанів (близько 680 тис. доларів), які вона віддала їй як компенсацію за догляд. Про це повідомляє South China Morning Post.  

Як виник конфлікт

У 2021 році жінка на прізвище Цзінь попросила доньку Лу залишити роботу в Гуанчжоу та повернутися до Пекіна, аби доглядати за нею через проблеми зі здоров’ям.

Щоб компенсувати втрату доходу, мати передала доньці 4,9 млн юанів від продажу своєї квартири.

В угоді, підписаній у грудні 2023 року, було зафіксовано, що Лу має покривати всі витрати на лікування, проживання та похорон матері.

Лу визнала отримання грошей і придбала на них власне житло.

Що сталося далі

Майже чотири роки донька доглядала матір, оплачувала лікування, оренду квартири у Шіцзіньшані та навіть наймала доглядальниць.

Конфлікт почався, коли Цзінь після п’яти місяців у будинку для літніх захотіла переїхати в орендовану квартиру в районі Шанчжуан.

Лу не заплатила оренду за другий і третій квартали, пояснивши, що мати відмовилася компенсувати витрати на попереднє утримання в пансіонаті.

У відповідь Цзінь звернулася до суду з вимогою визнати угоду недійсною та повернути гроші.

Рішення суду

Перша інстанція постановила: договір анулювати, Лу має повернути матері 4,9 млн юанів.

Під час апеляції Цзінь уточнила, що фактично передала 4,8 млн.

Нещодавно Перший проміжний народний суд Пекіна підтвердив попереднє рішення: Лу зобов’язана повернути всю суму.

