Суд в Техасе запретил обязательно вывешивать Десять заповедей в школах

18:35, 21 августа 2025
Ранее законодательный орган Техаса принял закон, который обязывает школьные учреждения вывешивать тексты Десяти заповедей в классах.
Фото: Eric Gay/AP
Федеральный суд в США частично приостановил действие закона Техаса, который обязывал все государственные школы вывешивать в классах тексты Десяти заповедей. Постановление судьи временно запрещает 11 школьным округам, указанным в иске, выполнять это требование. Решение касается более чем 600 тысяч учеников, обучающихся в этих округах. Об этом сообщает The Washington Post.

Почему возник спор

Закон приняли в июне, и он должен был вступить в силу с 1 сентября. Инициаторы — законодатели-республиканцы — утверждали, что Десять заповедей являются основой американской культуры и права. В ответ родители и ученики из разных религиозных общин, а также атеисты подали в суд, считая норму неконституционной, так как она нарушает принцип отделения церкви от государства.

Аргументы суда

Федеральный судья Фред Биэри отметил, что даже если заповеди не будут преподаваться как урок, ученики неизбежно станут задавать вопросы, а учителя почувствуют обязанность на них отвечать. Это, по мнению судьи, создает риск религиозного влияния в государственных школах. Он также подчеркнул, что в истории США нет традиции постоянного размещения Десяти заповедей в школьных классах.

«Ученикам можно преподавать исторический контекст Десяти заповедей, но без того, чтобы государство официально утверждало конкретную версию библейского текста и заставляло школы постоянно ее демонстрировать», — подчеркнул Биэри.

Подобные дела в других штатах

Арканзас и Луизиана приняли аналогичные законы об обязательном размещении заповедей в школах и государственных учреждениях, но суды также временно их заблокировали.

Если техасский закон вступит в силу полностью, он затронет более 5 миллионов учеников, включая крупнейшие школьные округа страны.

