Суд у Техасі заборонив обов’язково вивішувати Десять заповідей у школах

18:35, 21 серпня 2025
Раніше законодавчий орган Техасу ухвалив закон, який зобов'язує шкільні заклади вивішувати тексти Десяти заповідей у ​​класах.
Суд у Техасі заборонив обов'язково вивішувати Десять заповідей у школах
Фото: Eric Gay/AP
Федеральний суд у США частково зупинив дію закону Техасу, який вимагав від усіх державних шкіл вивішувати у класах тексти Десяти заповідей. Постанова судді тимчасово забороняє 11 шкільним округам, названим у позові, виконувати цю вимогу. Рішення стосується понад 600 тисяч учнів, які навчаються у цих округах. Про це повідомляє The Washington Post.

Чому виникла суперечка

Закон ухвалили у червні, і він мав набути чинності з 1 вересня. Ініціатори — законодавці-республіканці — стверджували, що Десять заповідей є основою американської культури та права. Натомість батьки та учні з різних релігійних спільнот і навіть атеїсти подали до суду, вважаючи норму неконституційною, адже вона порушує принцип відокремлення церкви від держави.

Аргументи суду

Суддя федерального округу Фред Бієрі зазначив, що навіть якщо заповіді не викладатимуть як урок, учні неминуче ставитимуть запитання, а вчителі відчуватимуть обов’язок відповідати на них. Це, на думку судді, створює ризик релігійного впливу у державних школах. Він також підкреслив, що в історії США немає традиції постійного розміщення Десяти заповідей у шкільних класах.

«Учням можна викладати історичний контекст Десяти заповідей, але без того, щоб держава офіційно затверджувала конкретну версію біблійного тексту і змушувала школи постійно його демонструвати», — наголосив Бієрі.

Подібні справи в інших штатах

Арканзас і Луїзіана ухвалили схожі закони про обов’язкове розміщення заповідей у школах і державних установах, але суди також тимчасово заблокували їх.

Якщо техаський закон набуде чинності повністю, він вплине на понад 5 мільйонів учнів, включно з найбільшими шкільними округами країни.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
