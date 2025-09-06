В Австралии дедушка случайно забрал чужого ребенка из детсада — воспитателя отстранили

В Сиднее воспитатель перепутал детей, после чего детсад оказался под расследованием и отстранил работника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В одном из детских садов Сиднея воспитатель отдал дедушке, который пришел за внуком, чужого ребенка. В учреждении начато расследование, сообщает The Guardian.

Ошибка обнаружилась, когда мать пришла за своим годовалым сыном и не нашла его. «Я не могу описать это чувство», — рассказала женщина, подчеркнув, что винит в инциденте детсад, а не пожилого мужчину.

Жена дедушки сообщила, что он был «разбит» из-за происшествия и немедленно вернул ребенка. По ее словам, в комнате было темно, дети спали, поэтому и произошла ошибка.

Регулирующий орган дошкольного образования Нового Южного Уэльса начал тщательное расследование инцидента. Воспитателя на время проверки отстранили от работы.

Представительница сети детсадов Триша Хэсти извинилась перед семьями и назвала инцидент единичным случаем: «Хотя мы всегда придерживались строгих протоколов, в этот раз процедуры не были выполнены должным образом».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.