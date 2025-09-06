Практика судів
В Австралії дідусь випадково забрав чужу дитину з дитсадка — вихователя відсторонили

12:43, 6 вересня 2025
У Сіднеї вихователь переплутав дітей, після чого дитсадок опинився під розслідуванням та відсторонив працівника.
В одному з дитячих садків Сіднея вихователь віддав дідусеві, який прийшов за онуком, чужу дитину. У закладі розпочато розслідування, повідомляє The Guardian.

Помилку виявили, коли мати прийшла за своїм однорічним сином і не знайшла його. «Я не можу описати це відчуття», — розповіла жінка, наголосивши, що звинувачує у інциденті дитсадок, а не літнього чоловіка.

Дружина дідуся повідомила, що він був «розбитий» через інцидент і негайно повернув дитину. За її словами, у кімнаті було темно, діти спали, тож і сталася помилка.

Регулювальний орган дошкільної освіти Нового Південного Уельсу розпочав ретельне розслідування інциденту. Вихователя на час перевірки відсторонили від роботи.

Представниця мережі дитсадків Тріша Гесті вибачилася перед родинами та назвала інцидент поодиноким випадком: «Хоча ми завжди дотримувалися суворих протоколів, цього разу процедури не були виконані належним чином».

