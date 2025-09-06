Польские митингующие заблокировали пункт пропуска «Медика-Шегини» — ГПСУ

Ограничения касаются только грузовиков и могут продлиться как минимум 6 часов.

Польские митингующие перекрыли пункт пропуска «Медыка – Шегини». Об этом сообщает Госпогранслужба.

Указывается, что ограничения касаются только грузовиков и могут продлиться как минимум 6 часов.

Для легковых авто и автобусов движение без изменений. В очереди на выезд из Украины зарегистрирована 681 фура, на въезд находится около 100, которые уже размещены на специально оборудованной стоянке, их оформлению ничего не помешает.

Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска.

