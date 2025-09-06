Польські мітингувальники заблокували пункт пропуску «Медика-Шегині» — ДПСУ

Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин.

Польські мітингувальники перекрили пункт пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Вказується, що обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин.

Для легкових авто та автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить.

Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску.

