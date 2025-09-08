Трамп анонсировал разговор с Путиным и встречу с европейскими лидерами

Трамп заявил, что проведет переговоры с Путиным и что в начале недели европейские лидеры прибудут в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни проведет разговор с Путиным. Об этом он отметил на авиабазе Andrews после возвращения с US Open в Нью-Йорке, передает CNN.

«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней. Послушайте, мы это сделаем. Что касается ситуации между Россией и Украиной. Мы это сделаем», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что в начале недели европейские лидеры прибудут в Белый дом.

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или во вторник, и я думаю, что мы решим этот вопрос», — отметил он.

