Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч із європейськими лідерами

Трамп заявив, що проведе переговори з Путіним, і що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім.

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями проведе розмову з Путіним. Про це він зазначив на авіабазі Andrews після повернення з US Open у Нью-Йорку, передає CNN.

«Дуже скоро. Протягом найближчих кількох днів. Послухайте, ми це зробимо. Щодо ситуації між Росією та Україною. Ми це зробимо», — сказав Трамп.

Американський президент додав, що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім.

«Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок, і я думаю, що ми вирішимо це питання», — зазначив він.

