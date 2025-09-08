Практика судів
  1. У світі

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч із європейськими лідерами

08:13, 8 вересня 2025
Трамп заявив, що проведе переговори з Путіним, і що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім.
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч із європейськими лідерами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями проведе розмову з Путіним. Про це він зазначив на авіабазі Andrews після повернення з US Open у Нью-Йорку, передає CNN.

«Дуже скоро. Протягом найближчих кількох днів. Послухайте, ми це зробимо. Щодо ситуації між Росією та Україною. Ми це зробимо», — сказав Трамп.

Американський президент додав, що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім.

«Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок, і я думаю, що ми вирішимо це питання», — зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію

Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на анулювання доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду