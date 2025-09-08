OpenAI создает первый полнометражный фильм, сгенерированный искусственным интеллектом

Анимационная лента Critterz рассказывает историю лесных существ, отправляющихся в путешествие после того, как незнакомец уничтожает их деревню.

Фото: Critterz Film Ltd

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI с помощью генеративного искусственного интеллекта создает первый полнометражный анимационный фильм. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Идея принадлежит Чаду Нельсону, креативному специалисту OpenAI, который три года назад начал работать над персонажами, используя раннюю версию DALL-E. Сначала он планировал короткометражку, однако проект вырос в полнометражный фильм.

Critterz рассказывает историю лесных существ, которые отправляются в путешествие после того, как незнакомец уничтожает их деревню. Сценарий создали авторы, работавшие над Paddington in Peru. Продюсированием занимаются лондонская Vertigo Films и американская Native Foreign.

Бюджет фильма составляет менее $30 млн — значительно дешевле средних затрат на полнометражные мультфильмы. Команда планирует завершить работу за девять месяцев вместо традиционных трех лет.

Для визуальной части привлекают художников, эскизы которых обрабатывают модели OpenAI — GPT-5, Sora и другие. Финансирование обеспечивает Federation Studios, материнская компания Vertigo. Около 30 участников производственной группы получат долю от будущей прибыли.

Хотя Critterz может стать примером потенциала ИИ в киноиндустрии, в Голливуде идут споры о его использовании. Профсоюзы сценаристов и актеров опасаются потери рабочих мест, а крупные студии уже подали иски против Midjourney за возможные нарушения авторских прав.

Разработчики Critterz уверяют, что избегают юридических проблем, так как к производству привлечены люди — сценаристы, актеры и художники, что позволяет защитить права на фильм. В то же время проект пока не имеет официального дистрибьютора и окончательной маркетинговой стратегии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.