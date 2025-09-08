Практика судів
OpenAI створює перший повнометражний фільм, згенерований штучним інтелектом

12:42, 8 вересня 2025
Анімаційна стрічка Critterz розповідає історію лісових істот, які вирушають у подорож після того, як незнайомець знищує їхнє село.
Фото: Critterz Film Ltd
Компанія OpenAI за допомогою генеративного штучного інтелекту створює перший повнометражний анімаційний фільм. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ідея належить Чаду Нельсону, креативному спеціалісту OpenAI, який три роки тому почав працювати над персонажами, використовуючи ранню версію DALL-E. Спочатку він планував короткометражку, однак проект виріс у повнометражний фільм.

Critterz розповідає історію лісових істот, які вирушають у подорож після того, як незнайомець знищує їхнє село. Сценарій створили автори, які працювали над Paddington in Peru. Продюсуванням займаються лондонська Vertigo Films та американська Native Foreign.

Бюджет фільму становить менше ніж $30 млн — значно дешевше за середні витрати на повнометражні мультфільми. Команда планує завершити роботу за дев’ять місяців замість традиційних трьох років.

Для візуальної частини залучають художників, ескізи яких обробляють моделі OpenAI — GPT-5, Sora та інші. Фінансування забезпечує Federation Studios, материнська компанія Vertigo. Близько 30 учасників виробничої групи отримають частку від майбутнього прибутку.

Хоча Critterz може стати прикладом потенціалу ШІ в кіноіндустрії, у Голлівуді точаться суперечки щодо його використання. Профспілки сценаристів та акторів побоюються втрати робочих місць, а великі студії вже подали позови проти Midjourney за можливі порушення авторських прав.

Розробники Critterz запевняють, що уникають юридичних проблем, адже до виробництва залучені люди — сценаристи, актори та художники, що дозволяє захистити права на фільм. Водночас проект ще не має офіційного дистриб’ютора та остаточної маркетингової стратегії.

